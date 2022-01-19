شكري لسكرتيرة اتفاقية المناخ: نعتزم البناء على ما تحقق خلال دورة جلاسجو

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المُعين للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، اتصالا هاتفيا اليوم الأربعاء، من السكرتيرة التنفيذية للاتفاقية الإطارية باتريشيا إسبينوزا، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لرئاسة مصر المقبلة للدورة الـ 27 للمؤتمر.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن السكرتيرة التنفيذية حرصت على تهنئة الوزير شكري على توليه مهام رئاسة الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، معربةً عن استعدادها وتطلعها إلى العمل مع مصر ومع الوزير شكري خلال الفترة القادمة وصولاً إلى موعد عقد المؤتمر لضمان نجاحه وخروجه بنتائج إيجابية تصب في صالح العمل الدولي إزاء قضايا المناخ على كافة المستويات.

وأضاف حافظ، أن وزير الخارجية أكد من جانبه على الأهمية التي توليها مصر على كافة المستويات لاستضافتها للمؤتمر وقيادتها لعمل المناخ الدولي خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى ما صرح به السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الصدد خلال الدورة الأخيرة لمنتدى شباب العالم.

وأشار إلى أن مصر تعتزم البناء على ما تحقق خلال الدورة الأخيرة للمؤتمر في جلاسجو والعمل على استغلال الزخم الدولي المتصاعد في توجيه الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على الأرض، سواء فيما يتعلق بخفض الانبعاثات أو التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، أو تمويل المناخ الموجّه للدول النامية، وخاصةً الإفريقية، باعتبارها الأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ.

كما أشار المتحدث الرسمي إلى اتفاق الجانبين خلال الاتصال على مواصلة العمل والتنسيق خلال الفترة المقبلة على كافة الأصعدة لتعزيز الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ وإنجاح الدورة القادمة للمؤتمر في مصر.