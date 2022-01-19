الإمارات والولايات المتحدة تبحثان تعزيز التعاون الدفاعي والأمني

بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين، التعاون العسكري والأمني ومجالات التنسيق الدفاعي بين البلدين إثر الهجمات الإرهابية التي وقعت مؤخرا في الإمارات.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن الجانبين تناولا الهجمات الإرهابية الحوثية الأخيرة على مواقع ومنشآت مدنية في الإمارات وما تمثله من تهديد لأمن المنطقة واستقرارها، وضرورة اتخاذ موقف دولي حازم تجاه مثل هذه الممارسات العدوانية.

وجدد وزير الدفاع الأمريكي، إدانة الولايات المتحدة واستنكارها لهذه الاعتداءات ووقوفها إلى جانب الإمارات في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمنها وسلامة أراضيها.

وبحث الجانبان، إلى جانب العلاقات الاستراتيجية على المستويين الدفاعي والعسكري، التطورات في المنطقة والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.