 الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تنفذ تدريبا لكوادر في المنيا وبني سويف - بوابة الشروق
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الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تنفذ تدريبا لكوادر في المنيا وبني سويف

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 19 يناير 2022 - 3:11 ص | آخر تحديث: الأربعاء 19 يناير 2022 - 3:11 ص

نظمت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي أي زد) مصر، نيابة عن الحكومة الألمانية، بالشراكة مع وزارة الزراعة وبتنفيذ شركة سيكم، برنامجا لتدريب المدربين يهدف إلى خلق فريق، يضم كوادر من أبناء محافظتي المنيا وبني سويف قادرة على خدمة صغار المزارعين، وإحداث تنمية في القطاع الزراعي وتحقيق الاستدامة كأحد أهم أهداف المشروع.
ونقل بيان للوكالة الألمانية للتعاون الدولي على موقع التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك ) اليوم /الثلاثاء/، تأكيد المهندس وليد رمضان استشاري أول الإنتاجية والاستدامة في "جي آي زد مصر" على أهمية البرنامج، وما يهدف إليه من تطوير وبناء قدرات الكوادر الزراعية؛ بما يسهم في خدمة وتطوير القطاع الزراعي، ويحقق أهداف التنمية المستدامة من خلال إيجاد مصدر دائم ومتجدد للإرشاد الزراعي والدعم الفني للمزارعين.

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