الأمن الداخلي بلبنان يتخذ إجراءات استثنائية للحفاظ على المواطنين خلال العاصفة الثلجية «هبة»

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بلبنان إجراءات استثنائية من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين في ظل العاصفة الثلجية "هبة" التي تضرب البلاد، وتبلغ ذروتها مساء اليوم وتستمر حتى غد الخميس.

وأكدت المديرية التابعة لوزارة الداخلية اللبنانية رفع نسبة الجهوزية في القطعات المعنية بالوحدات الإقليمية إلى 90 % اعتباراً من اليوم.

وشددت على ضرورة عدم سلوك الطرق الجبلية إلا في حالات الضرورة القصوى، والقيادة بحذر والتأكد من حالة الطرقات قبل سلوكها، ومتابعة النشرات المتعلقة بحالة الطقس والطرق، وتجهيز السيارات بالسلاسل المعدنية على إطارات السيارات لمنعها من الانزلاق.

وأهابت المديرية بالمواطنين عدم الاقتراب من الشاطئ والكورنيش البحري أو ركن السيارات بمحاذاته، بسبب اشتداد الرياح وارتفاع الأمواج، وعدم ركن السيارات بالقرب من اللوحات الإعلانية والأشجار المنتشرة على الطرقات، وتجنب الاقتراب منها، فضلا عن التأكد من تثبيت أجهزة الإرسال والاستقبال وغيرها، بشكل محكم، على أسطح المباني والشرفات.

كما أوضحت أنها على أهبة الاستعداد لمساعدة المواطنين، وأنها استنفرت غرف عملياتها في المناطق لتلقي اتصالاتهم على رقم النجدة حال تعرضهم لأي طارئ، أو طلب المساعدة من خلال الاتصال بالدفاع المدني أو الصليب الأحمر.

ويتعرض لبنان لعاصفة ثلجية قوية تسمى "هبة" مصحوبة بتساقط للثلوج على ارتفاع 600 متر فقط، وأمطار شديدة ورياح تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة.