سفير سنغافورة يتفقد منطقة شرق بورسعيد الصناعية

أجرى دومينيك جوة، سفير سنغافورة بالقاهرة، جولة تفقدية لزيارة المشروعات المقامة بمنطقة شرق بورسعيد.

وكان في استقباله اللواء محمد أحمد، مساعد نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية، الذي قدم شرحاً وعرضاً عن المنطقة الاقتصادية وموانئها والمناطق الصناعية التي تضمها المنطقة والمشروعات المقامة بها، كما تم شرح الحوافز والمنح الاستثمارية التي تقدمها المنطقة للمستثمرين المحليين والأجانب.

وعقب انتهاء العرض التقديمي، تفقد السفير ميناء شرق بورسعيد والأرصفة الجديدة والمشروعات المقامة بالمنطقة الصناعية، حيث توجه لأحد المصانع المقامة فعلياً بالمنطقة الصناعية وتفقد خطوط الإنتاج بالمصنع.

وخلال الزيارة الميدانية استمع سفير سنغافورة لعرض تفصيلي، عن المنطقة الصناعية ومشروع توطين صناعة السيارات وأعمال البنية التحتية للمنطقة الصناعية وظهيرها.