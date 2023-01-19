 أمير قطر يغرّد بعد اللقاء التشاوري في أبو ظبي - بوابة الشروق
الخميس 19 يناير 2023 6:30 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لقمة الأهلي والزمالك المقبلة في الدوري العام؟


النتـائـج تصويت

أمير قطر يغرّد بعد اللقاء التشاوري في أبو ظبي


نشر في: الخميس 19 يناير 2023 - 5:49 ص | آخر تحديث: الخميس 19 يناير 2023 - 5:49 ص

غرّد أمير قطر ،تميم بن حمد آل ثاني، معربا عن سعادته باللقاء التشاوري الذي جمعه بالعديد من قادة الدول الشقيقة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي اليوم.

وكتب على "تويتر":"سعدت اليوم باللقاء التشاوري مع عدد من إخواني قادة الدول الشقيقة، والذي ناقشنا خلاله سبل تعزيز التعاون المشترك بين دولنا بما يحقق مصالح شعوبنا، ويدعم الأمن والاستقرار في منطقتنا."

وأضاف: "شكرا لأخي الشيخ محمد بن زايد ودولة الإمارات على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة."

وكان تميم بن حمد آل ثاني، قد وصل في وقت سابق من اليوم الأربعاء إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي للمشاركة في اللقاء التشاوري الأخوي، لقادة دول مجلس التعاون، والأردن، ومصر


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك