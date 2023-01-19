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العراق: تسرب بأنبوب نقل الغاز في النجف

(د ب أ)
نشر في: الخميس 19 يناير 2023 - 1:01 م | آخر تحديث: الخميس 19 يناير 2023 - 1:01 م
أغلقت فرق الدفاع المدني في العراق، اليوم الخميس، الشوارع المحيطة بموقع تسرب غازي من الأنبوب الناقل في منطقة الرضوية وسط النجف الإشراف، ومنعت أي مصدر للنيران بالقرب من المنطقة.

وقالت مديرية الدفاع المدني العامة، في منشور عبر حسابها بموقع "فيسبوك" ، إن فرقها منعت حركة سير الدراجات النارية والعجلات مع إخلاء المنازل القريبة تحسباً لحدوث انفجار غازي.

ووفق المديرية، شهد الخط النقل للغاز صباح اليوم تسربا؛ ما استدعى تدخل فرق الدفاع المدني لتحكم سيطرتها على الموقع ومازالت ترابط حتى يتم إصلاح الخلل من قبل الجهات المعنية في وزارة النفط.

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