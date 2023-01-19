أعلنت النيابة العامة السعودية صدور حكم بالسجن خمس سنوات والغرامة 120 ألف ريال، على أربعة وافدين نظموا تشكيلا إجراميا نشط في تزييف العملة.

وقال مصدر مسؤول في النيابة أن نيابة الجرائم الاقتصادية وجهت الاتهام لتشكيل إجرامي منظم مكون من 4 وافدين من جنسية آسيوية، بتهمة تزييف النقود.

وأضاف أن إجراءات التحقيق كشفت قيام الجناة باقتناء آلات إلكترونية وطابعات مخصصة لطباعة العملات الورقية، وحيازتهم مبلغا قدره (8700) ريال مزورة.

واشار إلى أنه تم إيقافهم "كون التهمة الموجهة لهم موجبة للتوقيف، وإحالتهم للمحكمة المختصة، وصدر بحقهم حكم قضائي متضمن إدانتهم بما نسب إليهم وسجنهم لمدة 5 سنوات لكل واحد منهم، وغرامات مالية قدرها 120 ألف ريال، ومصادرة الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، وإبعادهم عن المملكة بعد انتهاء مدة سجنهم".