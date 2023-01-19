مسؤول عسكري أوكراني يدعو المجتمع الدولي إلى تزويد بلاده بالأسلحة لتحرير كامل أراضيها

دعا رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لمدينة (ميكولايف) الأوكرانية فيتالي كيم، المجتمع الدولي إلى تزويد أوكرانيا بالأسلحة والذخيرة لتحرير كامل أراضي البلاد.

كما عرض كيم - في كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، حسب ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية - على الحضور مقطع فيديو عن تداعيات الحرب الروسية على منطقة ميكولايف.. قائلا:"إن هذه الحرب أودت بحياة 483 مدنيًا من سكان المنطقة، بينهم 12 طفلاً.. وحتى الآن، تضرر أكثر من 8 آلاف هدف مدني".

وأضاف أن هذه الإحصائيات ليست نهائية، إذ لا يزال العمل على توثيق العواقب مستمراً، ولكن وإجمالاً، يمكن تتخطى الأضرار 10 آلاف هدف مدني وأكثر من 2000 من مرافق البنية التحتية الحيوية ".

وقال كيم إن منطقة ميكولايف تعرضت للقصف المستمر حتى 11 نوفمبر الماضي، لافتا إلى أنه من أصل 280 يوما من الحرب، لم يتم قصف المنطقة لمدة 30 يوما فقط.. مضيفا:" لكي تعود المنطقة إلى الحياة الطبيعية، فإن المهام الأولى هي استعادة الأعمال والبنية التحتية، موضحا أن سكان المنطقة حاليا ليس لديهم وظائف ولا يمكنهم كسب لقمة العيش.