الرئيس الصيني يحث على بذل مزيد من الجهود لمكافحة فيروس كورونا

دعا الرئيس الصيني شي جين بينج، لبذل مزيد من الجهود لمكافحة فيروس كورونا، وذلك في كلمة للمواطنين في المناطق الريفية قبل عطلة الربيع، لتمثل بذلك سابقة حيث كان معتادا على لقائهم وجها لوجه.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الرئيس الصيني، قال إن التفشي الحالي لفيروس كورونا " شرس"، مضيفا أن الصين مازالت تواجه مهاما صعبة.

وقال إن معركة الصين ضد كورونا تتطلب مثابرة.

وأعرب جين بينج عن قلقه بصورة خاصة إزاء السيطرة على الوباء في المناطق الريفية. ودعا السلطات المحلية لتحسين الرعاية الصحية وحماية صحة المواطنين لأقصى درجة ممكنة.