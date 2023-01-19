 بعد حادث التدافع.. رئيس وزراء العراق يصل البصرة للوقوف على تحضيرات نهائي خليجي 25 - بوابة الشروق
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بعد حادث التدافع.. رئيس وزراء العراق يصل البصرة للوقوف على تحضيرات نهائي خليجي 25


نشر في: الخميس 19 يناير 2023 - 11:26 ص | آخر تحديث: الخميس 19 يناير 2023 - 11:33 ص

وصل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، إلى البصرة؛ للوقوف على التحضيرات الخاصة بنهائي خليجي 25.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وصل إلى محافظة البصرة".

وأضاف، ان "السوداني، عقد اجتماعاً عاجلاً مع عدد من الوزراء ومحافظ البصرة للوقوف على التحضيرات الخاصة بنهائي خليجي 25".

وشهدت مدينة البصرة، حادث تدافع في محيط ملعب المباراة النهائية لخليجي 25، ما أسفر عن مقتل شخص، وإصابة 60 آخرين.


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