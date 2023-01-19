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وصل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، إلى البصرة؛ للوقوف على التحضيرات الخاصة بنهائي خليجي 25.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وصل إلى محافظة البصرة".

وأضاف، ان "السوداني، عقد اجتماعاً عاجلاً مع عدد من الوزراء ومحافظ البصرة للوقوف على التحضيرات الخاصة بنهائي خليجي 25".

وشهدت مدينة البصرة، حادث تدافع في محيط ملعب المباراة النهائية لخليجي 25، ما أسفر عن مقتل شخص، وإصابة 60 آخرين.