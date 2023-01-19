شهدت مناطق غرب تونس، منذ فجر اليوم الخميس، تساقطا للثلوج بعد أشهر طويلة من الجفاف واحتباس الأمطار لم تعهدها البلاد في أشهر الشتاء خلال السنوات الماضية.



ورسمت الثلوج في مرتفعات الشمال الغربي مشاهد جميلة سارع التونسيون إلى توثيقها بالتقاط الصور للمدن والشوارع والأرياف التي تزينت بحلة بيضاء بعد ساعات قليلة من تساقط الثلوج الغائبة عن مرتفعات تونس منذ موسمين، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية".



وأدى نزول الثلوج في عدد من مناطق محافظة جندوبة شمال غربي تونس إلى تعطيل حركة السير وتعليق الدراسة وانعقاد لجنة مجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بصفة متواصلة تحسبا لأي طارئ قد تسببه التقلبات المناخية.



بدورها، شهدت مختلف مناطق البلاد نزولا للأمطار بعد أشهر من انحباسها، الأمر الذي أثار مخاوف من العطش في البلاد بعد انخفاض منسوب المياه داخل السدود إلى 27% وتحذيرات الخبراء من ندرة مخيفة للموارد المائية في البلاد.