الشرطة الألمانية تبعد المتظاهرين من منطقة غابات للعمل في ربط طريقين عبر نفق أرضي

تواصل الشرطة الألمانية إجلاء المحتجين من منطقة غابات شرق فرانكفورت التي سيتم إخلاؤها لربط طريقين عبر نفق أرضي.



وقالت الشرطة إن العملية في غابة فيشنهايم ستستمر يوم غد الجمعة حيث لا يزال خمسة نشطاء على الأقل في منطقة الغابات.



وأضافت الشرطة مساء اليوم الثاني من العملية :"بشكل عام، كان يوم العمل اليوم هادئا مرة أخرى وبدون إصابات".



وركزت الشرطة على الأكواخ المثبتة على الأشجار وغيرها من المباني التي بناها النشطاء أعلى الأشجار، وقالت : "تم إخلاء أكثر من نصف تلك الاكواخ والهياكل بالأشجار خلال النهار ، وتم إنزال قاطنيها بأمان إلى الأرض".



وكرر المعارضون لبناء نفق ريدروالد معارضتهم في بداية عملية الإخلاء أمس الأربعاء.



وقالت الشرطة إنها ستتبع مبدأ "السلامة أولا" خلال عملية الإخلاء، لتسهيل بناء وصلة بين خط ايه66 وربطه بخط ايه 661 عبر النفق المزمع.



واستخدمت الشرطة رافعات وفرق تدخل خاصة لطرد النشطاء الذين كانوا على ارتفاع نحو 40 مترا فوق سطح الأرض صباح اليوم الخميس.



كما شرعت الشرطة في هدم اكواخ الأشجار غير المأهولة على الجانب الآخر من الغابات.