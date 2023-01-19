قررت السلطات العراقية، فتح ملعب الميناء أمام الجماهير، ونشر عشرات الشاشات بالساحات العامة في البصرة، لإتاحة مشاهدة نهائي خليجي 25، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء العراقية «واع»، اليوم الخميس.

ووجهت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، نداءً لجماهير نهائي بطولة خليجي 25، داعية المواطنين إلى الالتزام بالتنظيم والتعليمات الصادرة من القوات الأمنية.

وقال مدير الإعلام والعلاقات العامة في الوزارة اللواء سعد معن، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية «واع»: إن «المواطنين المتواجدين في البصرة، عليهم عدم التوجه إلى الملعب، ما لم يكن لديهم تذاكر خاصة بالمباراة».

وأضاف: «أعداد الجماهير كبيرة جداً، ولا نريد أن تكون هنالك حالات اختناق، ويكون الضغط بشكل مضاعف على القوات الأمنية»، مناشدًا المشجعين «الالتزام بالتنظيم والتعليمات الصادرة من القوات الأمنية».

واستطرد: «من الممكن مشاهدة المباراة في الأماكن العامة، لا يمكن أن تتم الفرحة ولا يمكن أن يكون هناك فوز إلا بسلامة المواطنين، ونتمنى الالتزام بكل التوجيهات الصادرة من القوات الأمنية».

وتوفي مشجع وأصيب 60 آخرون، صباح الخميس، في حادث تدافع بمحيط ملعب جذع النخلة في محافظة البصرة العراقية، والذي سيشهد نهائي كأس خليجي 25.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام عراقية، تعرض مجموعة من المشجعين لحالات اختناق؛ بسبب توافد أعداد كبيرة إلى الملعب، لحضور مباراة النهائي بين المنتخب العراقي والعُماني.

وتأهل منتخب العراق إلى نهائي «خليجي 25» على حساب نظيره القطري، إثر فوزه عليه بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الاثنين، على ملعب «جذع النخلة» بمدينة البصرة.

بينما جرد منتخب سلطنة عمان في طريقه إلى المباراة النهائية نظيره البحريني من اللقب، بفوزه عليه بهدف وحيد في اللقاء الذي جرى بينهما مساء يوم الاثنين أيضا، على ملعب «الميناء» بالبصرة.