توقف حركة السفن في بحر المانش بسبب إضراب العاملين في فرنسا

توقفت حركة السفن في بحر المانش بين كاليه ودوفر اليوم الخميس؛ بسبب الإضراب العام في فرنسا.

ووفقا للميناء البريطاني في دوفر، فإن جميع الخدمات من وإلى الميناء الفرنسي في كاليه توقفت منذ السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (0600 بتوقيت جرينتش)، ومن غير المقرر أن تستأنف الأعمال حتى الساعة الثانية بعد الظهر.

ومع ذلك، أضاف الميناء أن السفن تسير بصورة معتادة من وإلى دونكيرك في فرنسا.

وكانت النقابات الفرنسية، قد دعت لإضرابات واحتجاجات في أنحاء البلاد اليوم الخميس ضد خطط الحكومة لرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.