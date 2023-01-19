مشاورات إماراتية كورية جنوبية بشأن الروابط التجارية بين البلدين

قالت وزارة المالية الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، إن وزير المالية الكوري الجنوبي تشو كيونج-هو التقى وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري لمناقشة خطوات متابعة خطة الاستثمار الرئيسية التي أعلنتها أبوظبي في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأوضحت الوزارة، أن الوزيرين التقيا على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، بعد أن أعلنت الإمارات أنها تخطط لاستثمار 30 مليار دولار في كوريا الجنوبية في قطاعات الطاقة النووية والأسلحة والطاقة خلال قمة بين قيادتي البلدين في أبوظبي.

وقالت الوزارة في بيان إن "الوزيرين توافقا خلال الاجتماع على أن الاتفاقية ستعطي زخما كبيرا لتوسيع العلاقات الاقتصادية الثنائية".

وأضافت: "ولهذه الغاية، اتفق (البلدان) على زيادة تطوير مجالات الشراكة القائمة، مثل قطاعي الطاقة والمفاعلات النووية، وكذلك توسيع النطاق ليشمل الصناعات الناشئة المتطورة، بما في ذلك الصناعات البيولوجية والفضائية، وكذلك الدفاع والمحتوى الثقافي"، حسبما نقلت وكالة يونهاب للأنباء.