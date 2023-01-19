رئيسة الحكومة التونسية تلتقي عددا من رؤساء دول وحكومات المنظمات الدولية المشاركة بمنتدى دافوس الاقتصادي

التقت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان، اليوم الأربعاء، بعدد من رؤساء دول وحكومات بلدان منظمات دولية ومؤسسات تمويل عالمية، وذلك في إطار مشاركتها في منتدى دافوس الاقتصادي.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الحكومة التونسية أن رئيسة الحكومة التقت مع الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد -الذي جددت له التهنئة بانتخابه مؤخرا رئيسا للجمهورية- ونقلت له تحيات الرئيس التونسي قيس سعيد، وتبادلت معه القواسم التاريخية المشتركة التي جمعت الشعبين والبلدين الشقيقين وآفاق التعاون الثنائي وآليات تعزيزه في جميع المجالات خاصة في ما يتعلق بتطوير الاستثمارات المشتركة بما يخلق ديناميكية تكامل اقتصادي بين البلدين لا سيما في المجال العلمي والتكنولوجي.

ومن جانبه، أبلغ الرئيس العراقي رئيسة الحكومة تحياته إلى الرئيس التونسي، معبرا عن رغبته في لقائه قريبا.

كما التقت رئيسة الحكومة التونسية مع رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول واستعرضا جوانب التعاون الثنائي والوسائل الكفيلة بتطويره وفتح آفاق جديدة لشراكات استثمارية تشمل القطاع العام والقطاع الخاص وتخصيص خطوط تمويل للمؤسسات الناشئة ودعم منظومة التجديد والاستفادة من موقع تونس وارتباطها بمناطق تجارة حرة مع الاتحاد الافريقي والعالم العربي والاتحاد المغاربي والاتحاد الأوروبي، في خلق فرص تعاون ثلاثي ومتعدد الأطراف.

كما عقدت مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روت، لقاء تناول واقع العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق الارتقاء بها إلى مجالات مشتركة تستجيب للتطورات الاقتصادية على المستوى الدولي على غرار مشاريع التنمية المستدامة الخضراء والطاقات المتجددة، خاصة في ظل تقلبات سوق الطاقة العالمي والآثار الكبري من حيث التغيرات المناخية وتأثيرها خاصة على الأمن الغذائي.

من جهة أخرى، التقت نجلاء بودن رمضان مع مبعوث الرئيس الفلسطيني إلى دافوس وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس الصندوق الفلسطيني للاستثمار محمد مصطفى.. وأكدت مساندة تونس الثابتة والدائمة إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة في استرداده حقوقه، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على أراضيه وعاصمتها القدس.

وأبلغ المسؤول الفلسطيني تحيات الرئيس محمود عباس إلى الرئيس التونسي وتقديره لموقفه وتضامنه مع الشعب الفلسطيني.

كما عقدت رئيسة الحكومة التونسية لقاءات ثنائية متعددة مع الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية "ريمي ريو" والأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "ماتياس كورمان"، حول برامج وآليات التعاون وآفاقها الواعدة في مختلف المجالات.



ت م ش/م س ع

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