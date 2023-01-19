رئيس وزراء بريطانيا يربط خفض الضرائب بتراجع التضخم

أعرب ريشي سوناك رئيس وزراء بريطانيا، عن رغبته في خفض أعباء الضرائب في البلاد، لكنه لن يستطيع القيام بذلك إلا بعد السيطرة على معدل التضخم المرتفع.

وقال سوناك خلال جلسة حوارية مع الصحفيين والمواطنين في مدينة موركامبي بشمال إنجلترا اليوم الخميس "أريد خفض ضرائبكم.. أتمنى لو كنت أستطيع عمل ذلك غدا".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن سوناك قوله إن أولويته حاليا هي خفض معدل التضخم الذي يصل حاليا لأكثر من 5 أمثال المعدل الذي يستهدفه بنك إنجلترا المركزي وهو 2%، وخفض معدل الدين العام.

وأرجع رئيس الوزراء الأزمة الاقتصادية في بريطانيا إلى عدة عوامل منها جائحة فيروس كورونا والحرب الروسية ضد أوكرانيا التي أدت إلى ارتفاع تاريخي لأسعار الطاقة.

وذكرت بلومبرج أن رئيس الوزراء يحاول تحسين أوراق اعتماده لدى الشعب، كمتحدث صريح يقول إنه لا يستطيع أن يقوم بكل ما يريده بسبب الظروف الحالية للاقتصاد البريطاني.

ومنذ أصبح رئيسا للحكومة في أكتوبر الماضي، أصبحت مهمته الأساسية هي علاج الخسائر الاقتصادية التي سببتها حزمة التخفيضات الضريبية غير الممولة التي أعلنتها رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس ثم تراجعت عنها خلال 7 أسابيع أمضتها في السلطة. لكن الموقف الحالي أثار اتهامات المنتقدين له بأنه ليس لديه خطة للنمو ولا رؤية لبريطانيا.