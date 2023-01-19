شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، في قمة أبوظبي التشاورية، التي جمعت قادة الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي، بدعوة من رئيس الإمارات محمد بن زايد.

وفيما يلي أهم المعلومات عن القمة التشاورية وأهميتها:

1 - تأتي القمة بعد يوم واحد فقط من انعقاد قمة أخرى بين قادة مصر وفلسطين والأردن في القاهرة.

2 - شددت القمة المصرية الأردنية الفلسطينية في القاهرة على ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة.

3 - أكدت قمة أبو ظبي على التنسيق الأمني والسياسي والاقتصادي بين الدول المجتمعة.

4 - حضر القمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات، سلطان عمان هيثم بن طارق، وملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى ، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثانى بن الحسين.

5- أكد القادة على التنسيق المشترك في جميع المجالات التي تخدم تطلعات شعوبهم.

6 - أكد القادة على الالتزام بقواعد حسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

من جهته، ثمن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء النتائج الإيجابية لاستضافة مصر، للقمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية، على النحو الذي يجسد استكمالاً لمسيرة الدعم والمساندة التي تقدمها مصر للقضية الفلسطينية في مختلف مراحل التاريخ، لافتاً إلى تأكيد القادة الثلاثة، عقب القمة، ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة، واستمرار الجهود المشتركة لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس حل الدولتين.

وتطرق رئيس الوزراء إلى أهمية مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في "قمة أبوظبي" التي تحتضنها دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع قادة مصر والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي، في تحقيق التشاور وتنسيق الرؤى من أجل تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مشيراً إلى تطلعه لأن تحقق هذه القمة الأهداف المنشودة لتكون إطاراً لتعزيز آليات العمل المشترك بين تلك البلدان العربية بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة على النحو الذي يخدم صالح الشعوب.