ضبط 427 مخالفة مرورية متنوعة في كفر الشيخ

شنت إدارة مرور كفر الشيخ اليوم الخميس، بمدن المحافظة حملة مرورية تحت إشراف العميد سامح العزب مدير إدارة مرور كفر الشيخ.

وأسفرت الحملة، عن ضبط 427 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين عدم وجود حزام أمان بالسيارة، وعدم وجود طفاية حريق بالسيارة أثناء القيادة، والقيادة بطريق مخالف للسير.

كما تضمنت المخالفات استخدام الموبايل أثناء القيادة، والسرعة الزائدة أثناء القيادة عن المسموح به، وعدم وجود حزام الأمان أثناء القيادة، واستخدام زجاج غير المستخدم، وركن السيارة بمكان مخالف على الطريق، وغيرها من المخالفات المختلفة.