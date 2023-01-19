البرلمان الأوروبي يدعو لتشكيل محكمة دولية خاصة بشأن الحرب في أوكرانيا

دعا البرلمان الأوروبي اليوم الخميس، إلى تشكيل محكمة دولية خاصة للتحقيق فى جرائم الحرب الموعزمة فى الحرب على أوكرانيا.

وقال مشرعو الاتحاد الأوروبي في قرار أصدروه في ستراسبورج بفرنسا إن أنباء الأعمال المروعة الواردة من بوتشا وإيربين والكثير من البلدات الأوكرانية الأخرى، تظهر أهمية القيام بعمل دولى منسق.

ولا يعد قرار البرلمان الأوروبي، الصادر بأغلبية كبيرة من المشرعين، ملزما من الناحية القانونية.

ووفقا للقرار، لا يجب أن تحقق المحكمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والقيادة السياسية والعسكرية الروسية فقط، بل أيضا مع القيادة السياسية والعسكرية في بيلاروس.

وأشار القرار إلى أن تشكيل محكمة خاصة يكمل جهود التحقيق الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية.

ويقوم رئيس المدعين بالمحكمة الجنائية، التى تتخذ من مدينة لاهاي بهولندا مقرا لها، بالتحقيق بالفعل في الوضع في أوكرانيا.

ورحب فولوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا بالقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي. وقال "أدعو كل شركائنا إلى دعم مثل هذه المحكمة، ويجب محاسبة روسيا عن حربها العدوانية، ويجب أن تسود العدالة" وفق ما كتبه على تويتر.