«احسبها صح» ندوة عن القضية السكانية بمحافظة بني سويف

نظم فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بمحافظة بني سويف، ندوة حوارية تحت عنوان "احسبها صح" عن القضية السكانية وتنظيم الأسرة، وذلك تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم.

وتناولت الندوة - التي حضرها 60 من طالبات المعهد الفني للتمريض للتأمين الصحي بالمحافظة - عدداً من المحاور والموضوعات، والتي شملت ترتيب مصر على مستوى العالم من حيث العدد الإجمالي للسكان ومفهوم تنظيم الأسرة ودور تنظيم الأسرة في حماية الأم من الحمل الخطر والمكاسب المترتبة على تنظيم الأسرة للطفل والأم والمجتمع وتحقيق ظروف معيشية واقتصادية تليق بالأسرة المصرية وتوفير حياة كريمة، ضمن توجيهات ودعم القيادة السياسية للعمل السكاني على مستوى السياسات والخطط والتنفيذ وبالتنسيق بين الجهات الشريكة في تنظيم الأنشطة التي تتم في مجال العمل السكاني من مختلف قطاعات الدولة، سواء على مستوى التنفيذ أو الرصد والتحليل أو المتابعة، لضمان العمل وفقًا لرؤية موحدة.