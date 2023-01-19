البرلمان الألماني يصنف قتل الإزيديين على يد داعش كإبادة جماعية

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صنّف البرلمان الألماني، اليوم الخميس، قتل الإيزيديين على يد مسلحي التنظيم الإرهابي «داعش» في العراق، بأنه «إبادة جماعية»، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها.

وألمانيا التي تعيش فيها جالية أيزيدية كبيرة، واحدة من الدول القليلة التي اتخذت إجراءات قضائية ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وفي نوفمبر الماضي، أدانت محكمة ألمانية جهاديًا عراقيًا، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية ضد الأقلية الأيزيدية.

وأشادت نادية مراد، الحائزة على جائزة نوبل للسلام بالخطوة، معتبرة أنها «انتصار» في الكفاح من أجل الاعتراف بانتهاكات تنظيم داعش.

وتعرضت الأقلية الأيزيدية خصوصاً للاضطهاد من قبل التنظيم الإرهابي، مع سبي نساء وقتل مئات الرجال.

وأعلن فريق تحقيق تابع للأمم المتحدة في مايو 2021، أنه جمع «أدلة واضحة ومقنعة» على ارتكاب الجهاديين إبادة جماعية ضد الإيزيديين.