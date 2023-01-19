مؤلف «الأنسة لارا» يطرح البوستر الرسمي للفيلم

طرح السيناريست فتحي الجندي، البوستر الرسمي لفيلمه الجديد" الأنسة لارا"، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

واحتل البوستر صورة لأسد وحده، دون أي أحد من أبطال الفيلم، تحت عنوان فيلم للأسرة والطفل، وعلق فتحي الجندي: "على بركة الله (الأنسة لارا)، أول فيلم سينمائي عربي بطله أسد لايف، قريبا بجميع دور العرض".

يذكر أن بطل الفيلم هو أسد حقيقي، وتدور الأحداث في قالب كوميدي تشويقي، ويشارك في البطولة مجموعة كبيرة من الفنانين منهم إبرام سمير، محمد الصاوي، علاء زينهم، أحمد سلطان، رنا سماحة، أشرف الحلو، منى عبد الغني، والفيلم من إخراج أمير شاكر.