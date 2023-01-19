مهند لاشين: نركز على المباريات المقبلة وأغلقنا صفحة إنبي

أكد مهند لاشين، متوسط ميدان فريق فيوتشر، أن الفريق أغلق صفحة الفوز على إنبي من أجل التركيز على المباريات المقبلة في بطولة الدوري.

فيوتشر حقق الفوز 3-2 على حساب إنبي في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وقال مهند لاشين في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «نعمل على الفوز مباراة تلو الأخرى، ونبذل مجهودا كبيرا وأغلقنا صفحة مباراة إنبي، وسنبدأ التفكير في المباراة المقبلة، وهو ما سيضعنا في مركز جيد في نهاية المسابقة».

وأضاف: «لا بد أن نعمل بشكل مستمر حتى نتواجد في مكان جيد بالنسبة لنادي فيوتشر».

وتابع: «دخلنا في المباراة بشكل متأخر، وأهدرنا أول 45 دقيقة، ولم نكن حاضرين خلال الشوط الأول أمام إنبي الذي يعد منافسا صعبا لكن في الشوط الثاني نجحنا في العودة للمباراة وحققنا الفوز».

وأتم: «معدل الأعمار صغير في الفريقين، لذلك كان هناك قوة كبيرة داخل الملعب، وإنبي يمتلك لاعبين مميزين في وسط الملعب ونجحنا في مواجهتهم بقوة والتحامات أقوى في الشوط الثاني».