بايدن يعرب عن تضامنه مع شعب أوكرانيا في ضحايا تحطم المروحية

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن خالص تعازيه في ضحايا تحطم مروحية في أوكرانيا في وقت سابق من اليوم الأربعاء، والذي راح ضحيته عدد من الأشخاص من بينهم وزير الشؤون الداخلية دينيس موناستيرسكي وغيره من كبار المسؤولين في الحكومة الأوكرانية.

وقال بايدن - في بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الالكتروني -: "نعزي أسر الذين قتلوا في حادث تحطم مروحية مأساوية في أوكرانيا هذا الصباح وقلوبنا أيضا مع عشرات المدنيين الذين أصيبوا، وكان من بينهم أطفال، وأهاليهم".

وتابع قائلا:"إن موناستيرسكي وفريقه كانوا منخرطين بعمق في الحفاظ على الديمقراطية في أوكرانيا ومواجهة روسيا والعمل الحيوي للإصلاحات لتعزيز المؤسسات الأوكرانية خلال هذه الحرب وفي المستقبل".

وأشار إلى وزير الشؤون الداخلية الراحل كان مصلحًا ووطنيًا وقد دافع عن إرادة الشعب الأوكراني.

وأكد بايدن - في ختام البيان - أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب شعب أوكرانيا في مواجهة هذه المأساة، مهما استغرق ذلك.