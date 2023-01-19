نقيب الفلاحين: المزارع رهن إشارة الحكومة لخدمة المواطنين

قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن زيادة سعر توريد القمح؛ عادل للغاية ومربح ومُرض للفلاح، موضحًا أن هناك زيادة في التوريد عن العام الماضي بنسبة 25%.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة"، مساء الأربعاء، أن إنتاجية فدان القمح تصل إلى 3 ملايين طن، مؤكدا أن الفلاح سيحقق مكاسب لتصل إلى 5 آلاف جنيه للفدان الواحد.

وأكد أن الدولة عظمت من إنتاجها للمحاصيل الزراعية؛ موضحًا أن موسم حصاد القمح يبدأ في الفترة المقبلة.

وتحدث بشأن زيادة المحاصيل الزراعية، قائلًا: "الفلاح المصري رهن إشارة الحكومة لخدمة المواطنين".

ونوه بأن الدولة تواجه عجزًا في زراعة الزيوت، بسبب تأخرها في الزراعات الزيتية، مؤكدًا أن الدولة لديها مشكلة في محدودية الرقعة الزراعية، بجانب مشكلة المياه.

ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه - الأربعاء - برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على حافز إضافى لتوريد أردب القمح المحلى لموسم 2023 بقيمة 250 جنيها، وبذلك يصبح سعر توريد الأردب 1250 جنيها بدلا من سعر 1000 جنيه، الذى سبق الموافقة عليه.

جاء القرار فى ضوء التوجيهات الصادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة مراجعة أسعار المحاصيل الاستراتيجية، مع وضع سعرِ مُحفزِ، نظرًا للظروف العالمية، يساعد فى تشجيع الفلاحين والمزارعين على التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية وخاصة القمح.