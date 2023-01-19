يقيم مركز إبداع الطفل "بيت العيني"، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، مجموعة من الأنشطة الترفيهية والثقافية والفنية تحت شعار:"إجازتك عندنا"، بمناسبة إجازة نصف العام الدراسي.



وتبدأ الفعاليات من 11 صباح غد الجمعة باحتفالية خاصة وتقدم فيها المدربة مريم إسلام دورة برمجة تصميم ألعاب وشخصيات وكيفية تحريكها، من ابتكار الأطفال من 10 حتى 15 سنة، وتحمل بعنوان: "عالم سكراتش".



وتقام ورشة "عالم الجرافيك" لتعليم مبادئ الفوتوشوب وعمل التصاميم، وهي مخصصة للأطفال من محبي الرسم والتلوين.



وتتضمن الاحتفالية، تقديم بعض الفقرات الترفيهية للأطفال من سن 6 سنوات، وتبدأ مع تعلم بعض قواعد الاتيكيت، ثم جلسة كتابة إبداعية تحت إشراف المدربة ميار أحمد، وتختتم بورشة فنية لتشكيل الصلصال.