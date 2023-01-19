مشروعون أوروبيون: التشدد اليميني يشكل خطرا متناميا

حذر مشروعون في البرلمان الأوروبي من كل ألوان الطيف السياسي من الخطر المتنامي للتشدد اليميني، في أعقاب حملات مداهمة على حركة "رايخسبرجر" (مواطنى الرايخ)، التي كانت تخطط للإطاحة بالحكومة الألمانية بعنف.

وقال العديد من المتحدثين خلال نقاش في ستراسبورج اليوم الأربعاء إن التطور في ألمانيا ليس قضية منعزلة.

وحذرت كونيليا ارنست، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب اليسار من أن "المتشددين اليمينيين ينتشرون في أوروبا ولديهم تمثيل في البرلمانات- بما في ذلك هذا البرلمان".

وأكد تيري رينتكي زعيم مجموعة الخضر أن المتشددين اليمينيين يشكلون خطرا "لأنهم يريدون استخدام العنف لمحاولة الإطاحة بالنظام الدستوري لديمقراطيتنا".

وقالت النائبة عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي جابي بيشوف إن الجماعات المتشددة تتلقي التمويل من روسيا.

وجاء هذا النقاش بعد حملات مداهمة في مختلف أنحاء ألمانيا في ديسمبر من العام الماضي، عندما اعتقلت الشرطة 25 مشتبها بهم فيما يتعلق بخطط حركة "رايخسبرجر" (مواطنى الرايخ) للقيام بإنقلاب.

ولا يعترف "مواطنو الرايخ" بشرعية الدولة الألمانية الحالية وغالبا ما يرفضون دفع الضرائب أو الغرامات وفي بعض الحالات يكدسون أسلحة غير مرخصة.