حبس تاجر ونجله لاتهامهما بتوظيف 17 مليون جنيه في الإسكندرية

قررت النيابة العامة في الإسكندرية، اليوم الخميس، حبس، شخصين "تاجر ملابس، ونجله"، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء منهم على 17 مليون و700 ألف جنيها، بزعم توظيفهم في مجال تجارة الملابس والإكسسوارات، ثم تهربا منهم.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة؛ يفيد ورود معلومات سرية، حول قيام شخصين بالتحصل على أموال من مواطنين، بزعم تشغيلها مقابل أرباح شهرية، ثم توقفا عن سداد أصول المبالغ، وكذا الأرباح المتفق عليها، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة، والتحفظ على المستندات الدالة على ارتكابهما الواقعة.

وتوصلت التحريات إلى صحة الواقعة، وقيام تاجر الملابس، ونجله، مقيمان في نطاق دائرة قسم شرطة أول الرمل، لهما معلومات جنائية مُسجلة، بممارسة نشاطا احتياليا بتلقيهما مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم في تجارة الإكسسوارات وملابس السيدات، مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان، وبمواجهتهما أقرا بممارسة نشاطهما بقصد التربح، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق.