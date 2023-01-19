طائرات أمريكية تبحث عن ممثل شهير اختفى في جبال كاليفورنيا الثلجية

قال المتحدث باسم إدارة شرطة مقاطعة سان برناردينو، في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية، إنه جاري البحث عن الممثل البريطاني جوليان ساندز، نجم الأفلام المرشحة لجائزة الأوسكار.

وقالت الشرطة أن ساندز مفقود منذ ما يقرب من أسبوع في سلسلة جبال في كاليفورنيا الثلجية شديدة الخطورة، حيث لقي اثنان من المتنزهين حتفهم في الأسابيع الأخيرة.

وأشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إلى الإبلاغ عن فقدان ساندز ، 65 عامًا، من قبل عائلته في حوالي الساعة 7:30 مساءً يوم الجمعة بعد اختفائه خلال رحلة في منطقة ماونت بالدي بجبال سان غابرييل بكاليفورينا، حيث توفي اثنان من المتنزهين في الأسابيع الأخيرة.

وحاول الضباط البحث عن ساندز، يوم السبت لكنهم اضطروا إلى التخلي عن البحث عندما اجتاحت العاصفة المنطقة.

وتجري الشرطة بحثا منفصلا عن متجول آخر وهو بوب جريجوري المقيم في كاليفورنيا، الذي ذهب التنزه في منطقة كريستال ليك في سلسلة الجبال.

وقالت الشرطة إنها تواصل البحث عن المفقودين بما فيهم ساندز باستخدام طائرات الهليكوبتر والطائرات بدون طيار عندما يسمح الطقس بذلك.

على جانب آخر، يعيش أسرة ساندز وأصدقاؤه الممثلون الذين لعبوا دور البطولة أيضًا في فيلم الرعب الخارق Warlock، حالة من القلق الشديد على مصيره، دفعتهم للتجوني عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي متمنين له النجاة.