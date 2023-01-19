ميدو عادل يبدأ تصوير جروب الدفعة لعرضه في الموسم الشتوي

بدأ الفنان ميدو عادل، تصوير مسلسله الجديد "جروب الدفعة" ومن المقرر عرضه خلال الموسم الشتوي الحالي.

المسلسل يتكون من 15 حلقة في اطار اجتماعي حول قضايا اجتماعية من ارض الواقع حول قضايا الشباب وأحلامهم خصوصا في مرحلة ما بعد التخرج وأهم الصعوبات التي تواجههم بعد بدء الحياة العملية.

والمسلسل بطولة شيري عادل، ميدو عادل، عمرو وهبة، ولاء الشريف، بسمة داوود، فضلا عن عدد من الممثلين الشباب، سيناريو وحوار عمرو أبوزيد، نسمة سمير، ومحمد علوش، إخراج محمد عبدالسلام.

كانت آخر أعمال الفنان ميدو عادل في الموسم الرمضاني الماضي هما مسلسل انحراف ومسلسل العائدون.

مسلسل "العائدون" بطولة أمير كرارة، محمود عبد المغنى، أحمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، مايا طلام، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال.