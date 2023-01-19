تجربة: غبار تفجير 11 سبتمبر بأمريكا يسبب ألزهايمر

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أحدثت تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر، دمارا واسعا حين ضرب تنظيم القاعدة مركز التجارة العالمي بأمريكا؛ ليلقى الآلاف مصرعهم وبعض الحاضرون أصيب بالخرف، الأمر الذي دفع فريقا من الباحثين لإجراء تجربة بتعريض فئران لعينات من غبار التفجير للتأكد من تسببه في إصابات ألزهايمر.

وذكر موقع "ميديكال إكسبرس"، أن فريقا من جامعة جبل سيناء الأمريكية عرض مجموعتي فئران بعضهم معدل بجينات الزهايمر، لغبار التفجير لمدة أسبوع.

واختبر الفريق، ذاكرة الفئران لقياس مدى تأثر الفئران بغبار التفجير، ما أظهر انخفاض كفاءة ذاكرتهم بـ١٠٪، مع زيادة الضعف عند زيادة جرعة الغبار، وانخفاض كفاءة المعرفة بنسبة تتراوح بين ١٦٪ لـ٣٠٪.

وأجرى الفريق، تحليلا للحمض النووي للفئران المعرضة لغبار التفجير؛ لرؤية وجود أدلة على زيادة القابلية للزهايمر لتظهر أعراض التهاب الأعصاب.