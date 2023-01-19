الجيش العراقي يدعو المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بنهائي خليجي 25

دعا الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول، المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بنهائي خليجي 25.



وكتب في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الخميس: «نهيب بالمواطنين الكرام الالتزام بالتعليمات والتوجيهات الخاصة بنهائي بطولة الخليج في نسختها الخامسة والعشرين، المقامة على أرض البصرة الفيحاء، وذلك من أجل اتمام هذا العرس الكروي بشكل حضاري يليق بتاريخ العراق وشعبه العظيم».

وتوفي مشجع وأصيب 60 آخرون، صباح الخميس، في حادث تدافع بمحيط ملعب جذع النخلة في محافظة البصرة العراقية، والذي سيشهد نهائي كأس خليجي 25.



وبحسب ما نشرته وسائل إعلام عراقية، تعرض مجموعة من المشجعين لحالات اختناق؛ بسبب توافد أعداد كبيرة إلى الملعب، لحضور مباراة النهائي بين المنتخب العراقي والعُماني.



وأظهر مقطع مصور رصده موقع «ناس» العراقي، طوابير طويلة في محيط جذع النخلة، للوافدين إلى الملعب لحضور المباراة، وسط تواجد أمني كثيف.



وتأهل منتخب العراق إلى نهائي «خليجي 25» على حساب نظيره القطري، إثر فوزه عليه بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الاثنين، على ملعب «جذع النخلة» بمدينة البصرة.



بينما جرد منتخب سلطنة عمان في طريقه إلى المباراة النهائية نظيره البحريني من اللقب، بفوزه عليه بهدف وحيد في اللقاء الذي جرى بينهما مساء يوم الاثنين أيضا، على ملعب «الميناء» بالبصرة.