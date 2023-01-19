وزير الخارجية الأفغاني: العقوبات على طالبان تشكل عقبة أمام قبول دعوات منح المرأة المزيد من الحريات

قال وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي، إن العقوبات العالمية على طالبان تشكل عقبة رئيسية أمام قبول الدعوات لمنح المرأة المزيد من الحريات، ومنها السماح لها بالعمل والحصول على التعليم.

وأضاف متقي، لنائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد في كابول، أمس الأربعاء: "تم فرض عقوبات على أفغانستان، وتم فرض عقوبات على النظام المصرفي، ورجال الأعمال لدينا يواجهون صعوبات خطيرة ولا يمكنهم حتى تحويل الأموال إلى الخارج لاستيراد الغذاء والوقود"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتساءل متقي: "ما هو الإجراء الذي اتخذته الأمم المتحدة والذي يمكنني نقله إلى قادتي وشعبي؟".

ونشر المتحدث باسم وزارة الخارجية تسجيلا لمحادثة أمينة محمد مع متقي.

وزارت أمينة محمد كابول بعد سلسلة اجتماعات في تركيا وقطر وباكستان مع منظمة التعاون الإسلامي والدبلوماسيين والشتات الأفغاني لمناقشة الوضع في البلاد بعد استيلاء الجماعة المتشددة على السلطة العام الماضي.

وحظرت طالبان، مؤخرا الموظفات المحليات في المنظمات غير الحكومية الدولية من العمل وحظرت النساء من الالتحاق بالجامعات حتى إشعار آخر.