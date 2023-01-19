وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، رسالة إلى أهالي البصرة، وذلك على خلفية استضافة المحافظة العراقية لنهائي كأس خليجي 25.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء العراقية «واع»، قال «السوداني» في رسالته: «أهلنا في البصرة الفيحاء، وفي كل مدن العراق، بفضل طيبتكم وكرمكم وصبركم عكستم الصورة المشرقة والناصعة لوجه العراقيين الأباة».

وأضاف: «لقد ساهمتم طيلة الأيام الماضية بتمثيل بلدنا العزيز خير تمثيل وبشكل يليق بتاريخه ومكانته بين الأمم، أهلنا، نأمل منكم اليوم ذلك الحرص، وتلك الروح الوطنية العالية وتقديم العون والمؤازرة لكل إخوتكم في الجهات المعنية لإظهار نهائي بطولة خليجي 25 بأجمل وجه».

وتوفي مشجع وأصيب 60 آخرون، صباح الخميس، في حادث تدافع بمحيط ملعب جذع النخلة في محافظة البصرة العراقية، والذي سيشهد نهائي كأس خليجي 25.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام عراقية، تعرض مجموعة من المشجعين لحالات اختناق؛ بسبب توافد أعداد كبيرة إلى الملعب، لحضور مباراة النهائي بين المنتخب العراقي والعُماني.

وأظهر مقطع مصور رصده موقع «ناس» العراقي، طوابير طويلة في محيط جذع النخلة، للوافدين إلى الملعب لحضور المباراة، وسط تواجد أمني كثيف.

وتأهل منتخب العراق إلى نهائي «خليجي 25» على حساب نظيره القطري، إثر فوزه عليه بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الاثنين، على ملعب «جذع النخلة» بمدينة البصرة.

بينما جرد منتخب سلطنة عمان في طريقه إلى المباراة النهائية نظيره البحريني من اللقب، بفوزه عليه بهدف وحيد في اللقاء الذي جرى بينهما مساء يوم الاثنين أيضا، على ملعب «الميناء» بالبصرة.