تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فجر اليوم الكلية الحربية، حيث رافقه الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان القوات المسلحة، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس شارك طلبة الكلية خلال تنفيذهم عدد من الأنشطة والتدريبات التي يتم تدريب الطلبة المستجدين بالأكاديمية والكليات العسكرية عليها بشكل يومى بمقر الكلية الحربية، حيث اشتملت الأنشطة على عـدد مـن التمارين الرياضية التي يتم تنفيذها بطابور اللياقة لمختلف الألعاب التي تسهم في الحفاظ على معدلات اللياقة البدنية للطلبة في أعلى مستوياتها كما شاهد الرئيس عددا من الأنشطة الخاصة بالتأهيل العسكرى للطلبة التي يتم تنفيذها وفقاً لأحدث نظم الإعداد والتأهيل المتطورة والتى أظهرت مدى ما يتمتع به الطلبة المستجدين من ثقة بالنفس ومستوى انضباط راقي خلال فترة الإعداد العسكرى.

كما تفقد الرئيس، عددا من مناطق تدريب الطلبة شملت المرور على حمام السباحة التعليمي، وميادين اللياقة المطورة، وميدان الإعداد البدنى المفتوح، وميدان محاكي المعركة الذي شاهد خلاله الرئيس تنفيذ الطلبة لتمرين الرماية بمحاكى الرماية الذى يحقق الواقعية في تنفيذ التمرين وكذا المرور على ميادين (التحدى / كروس فيت)، وقسم الفروسية وميدان التحميل.

وأشاد الرئيس بما لمسه خلال الزيارة من مستوى الإعداد الراقى للطلبة المستجدين، كما طالبهم بالحفاظ على لياقتهم واستعدادهم البدني والذهني المرتفع، والتحلي بالقيم العسكرية الرفيعة والنبيلة التي طالما تميزت بها مؤسسة القوات المسلحة المصرية العريقة.

كما أدار حوار مفتوح مع الطلبة الجدد تناول عدد من الموضوعات والقضايا التي تدور محلياً وإقليمياً مستعرضاً ما تقوم به الدولة المصرية من جهود في مختلف المجالات حتى يتمكنوا من تقدير الموقف بالشكل الصحيح وبأساس معرفي سليم.

كما التقى الرئيس بعدد من أسر وأهالي الطلبة المستجدين أثناء زيارتهم لأبنائهم، ووجه لهم التحية والتقدير لما يتحملوه من جهد في تربية الأبناء وتنشئتهم على المبادئ والقيم الراسخة فى حب الوطن.