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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس اليوم الخميس، بارد في الصباح الباكر معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفىء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة جنوبا يصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

وتوجد شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، قد تكون كثيفة أحيانا على الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 22 10

العاصمة الادارية 21 10

6 اكتوبر 21 09

بنهــــا 22 10

دمنهور 21 10

وادى النطرون 22 09

كفر الشيخ 21 10

المنصورة 21 10

الزقازيق 22 10

شبين الكوم 22 10

طنطا 21 09

دمياط 21 11

بورسعيد 20 10

الإسماعيلية 23 08

السويس 21 09

العريش 20 09

رفح 20 09

رأس سدر 22 11

نخل 20 01

كاترين 15 00

الطور 22 09

طابا 23 10

شرم الشيخ 23 13

الاسكندرية 20 10

العلمين الجديدة 20 10

مطروح 19 10

السلوم 19 11

سيوة 19 06

رأس غارب 23 12

الغردقة 24 12

سفاجا 24 13

مرسى علم 25 14

شلاتين 26 14

حلايب 23 15

أبو رماد 24 14

رأس حدربة 23 13

الفيوم 22 09

بني سويف 23 09

المنيا 22 07

أسيوط 22 06

سوهاج 23 06

قنا 25 07

الأقصر 25 07

أسوان 26 09

الوادى الجديد 25 05

أبوسمبل 27 10

