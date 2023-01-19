سي إن إن: واشنطن تضع اللمسات الأخيرة على حزمة مساعدات ضخمة لأوكرانيا

من المقرر أن تضع الولايات المتحدة اللمسات الأخيرة على حزمة مساعدات عسكرية ضخمة لأوكرانيا تبلغ قيمتها حوالي 5ر2 مليار دولار من الأسلحة، بما في ذلك لأول مرة مركبات سترايكر القتالية، حسبما قال مصدران مطلعان على الشريحة التالية.

وقال أحد المصدرين إن الحزمة لم يتم الانتهاء منها بعد ، لكنها قد تأتي قبل نهاية الأسبوع.

وستشمل المساعدات الجديدة، وهي واحدة من أكبر الحزم التي يتم الإعلان عنها منذ بدء الحرب في شباط/فبراير الماضي، المزيد من مركبات برادلي القتالية المدرعة ، وفقا للمصدر.

وإلى جانب مركبات سترايكر، فإن هذا يمثل تصعيدا كبيرا في المركبات المدرعة التي التزمت بها الولايات المتحدة لأوكرانيا في معركتها ضد روسيا، بحسب (سي إن إن).

وعندما سئل عما إذا كانت الولايات المتحدة تستعد للإعلان عن حزمة أمنية أخرى لأوكرانيا، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس لشبكة (سي إن إن): "ترقبوا".