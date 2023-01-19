الحكومة الألمانية تطلق قناتها على انستجرام

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أطلقت الحكومة الألمانية قناتها على موقع إنستجرام، اليوم الخميس، حسبما أعلن المتحدث باسم الحكومة شتيفن هيبشترايت.

وأوضح هيبشترايت أن مكتب الصحافة والإعلام التابع للحكومة الألمانية سيتولى مهمة الإشراف التحريري على القناة، التي تحمل اسم "الحكومة الاتحادية".

وسيقوم المكتب عبر هذه القناة بإعلام المواطنين بسياسة الحكومة. وتهدف الحكومة من خلال القناة إلى الوصول إلى المستخدمين الشباب على وجه الخصوص.

يُذكر أن فريق تحرير وسائل التواصل الاجتماعي التابع للمكتب يشرف أيضا على حساب المستشار الألماني على انستجرام، والذي يتابعه نحو 9ر1 مليون شخص.

ويمكن أيضا العثور على قناة للحكومة الألمانية على فيسبوك، وموقع ماستودون المنافس لتويتر وكذلك موقع يوتيوب.

وثمة حساب منفصل للمستشار أولاف شولتس على انستجرام بوصفه نائبا عن دائرة انتخابية.

كانت رئيسة البرلمان الألماني بيربل باس أطلقت حسابها على انستجرام أمس الأربعاء.