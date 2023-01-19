وزيرة الخارجية الكندية: سنستدعي السفير الروسي لإدانة هجمات موسكو على المدنين

قالت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، اليوم الخميس"، إن أوتاوا ستستدعي سفير روسيا في البلاد لإدانة هجمات موسكو على المدنيين الأوكرانيين والتعليقات التي أدلى بها وزير الخارجية الروسي مؤخرا حول الحرب.

وفي حديثها إلى جانب وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي عقب اجتماع ثنائي في تورونتو، أوضحت جولي أن هذه الخطوة جاءت ردًا على الضربة الصاروخية التي وقعت في نهاية الأسبوع الماضي على مبنى سكني في دنيبرو أسفرت عن مقتل 45 أوكرانيًا على الأقل في أعنف هجوم مدني في الحرب منذ الربيع الماضي.

وقالت جولي في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء "لا نقبل الوحشية المطلقة للهجمات الروسية الأخيرة ضد المدنيين".. وتحدثت جولي عن الهجمات السابقة على المدنيين وتم الكشف عن المقابر الجماعية بعد أن أجبرت القوات الروسية على الانسحاب من المدن الأوكرانية مثل بوتشا وإربين وماريوبول، والتي قالت إنها كانت نتيجة لمحاولات موسكو "اليائسة بشكل متزايد" لتحقيق النصر بعد عام تقريبًا. غزوه.

وتابعت: "سنضمن أن المسؤولين عن المشاهد والجرائم المروعة في هذه المدن وفي جميع أنحاء أوكرانيا سيعاقبون على جرائمهم".