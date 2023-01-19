الرئيس السيسي يحذر من تداعيات عدم ممارسة الرياضة: تتحملها الدولة في شكل تكلفة علاج

أدار الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، حوارًا مع الطلبة الجدد المنضمين للكلية الحربية، تناول الموضوعات والقضايا التي تدور محليًا وإقليميًا.



وشدد الرئيس على أهمية عدم اقتصار دور الطلاب على المذاكرة فقط، معقبًا: «أوعى تفتكر يبقى كفاية بس إنك تبقى متعلم كويس وشاطر والباقي لا، لازم الموضوع يكون متكامل».



وأضاف: «لو بذاكر كويس وعندي قاعدة علمية ومهنية كويسة، لكن بدون بناء جسماني جيد، أكون قصرت في حق المهنة قبل ما أقصر في حق نفسي».



وشدد على أهمية الحفاظ على الصحة العامة بما فيها عدم التدخين، مستطردًا: «التدخين حرية شخصية، لكن أنا بتكلم في بناء شخصية متزنة متوازنة قادرة إنها تنظم حياتها، نتكلم في ظروف حياة وثقافة أداء، إنك تخلي بالك من وزنك وصحتك وتحط برنامج لحياتك ينعكس على عملك وأسرتك».



وأكمل: «لو في رياضة في مدارسنا كويس للولاد والبنات، وفهم للجسم واحتياجاته، ويكون الحفاظ عليه جزء من الثقافة، حياتنا هتختلف خالص عن كده».



وتساءل: «حجم الفقد في قدرات الدولة من موضوع زي التدخين يساوي كام؟ حجم الفقد في الصحة العامة ومطالب العلاج للسمنة كام؟ حجم التكلفة التي تدفعها الدولة لعدم ممارسة الرياضة كام؟ كلها تترجم لمؤشرات تتحملها الدولة في تكلفة علاج أو فقد ساعات عمل».



وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فجر اليوم، الكلية الحربية، حيث رافقه الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.



وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس شارك طلبة الكلية خلال تنفيذهم عددا من الأنشطة والتدريبات التي يتم تدريب الطلبة المستجدين بالأكاديمية والكليات العسكرية عليها بشكل يومي بمقر الكلية الحربية.