جامعة سوهاج تشارك بالاجتماع التحضيري بالمحافظة استعدادا لمواجهة الأزمات والسيول

شاركت جامعة سوهاج، في الاجتماع التحضيري الذي عقدته المحافظة لمناقشة استعداداتها لمواجهة الأزمات والسيول والأمطار والكوارث الطبيعية، بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة، بحضور كل من الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد توفيق القائم بعمل عميد كلية الآداب، ولفيف من وكلاء الوزارات ومديري المصالح الحكومية، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وممثلي الهيئات والجهات المعنية.

وأكد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، أن إدارة الجامعة تحرص على التعاون المثمر مع المحافظة وجميع الأجهزة التنفيذية وتسخير إمكانياتها، وتقديم أوجه الدعم العلمي والفني اللازم، من أجل تحقيق المصلحة العامة لخدمة الشعب السوهاجي، باعتبار الجامعة شريكا أساسيا في مشروعات التنمية المستدامة على أرض المحافظة.

وبدوره، كشف الدكتور خالد عمران، خلال الاجتماع، عن مناقشة آليات الاستعداد لمواجهة السيول والأمطار حال حدوثها، من خلال تنفيذ التدريبات العملية والميدانية وسيناريوهات محاكاة للأزمة؛ لقياس مدى جاهزية الأجهزة المختلفة للتعامل مع الأزمات الطارئة التي قد تتعرض لها المحافظة، والإخطار الفوري بأي أحداث والتواصل مع غرفة العمليات الموجودة بالوحدات المحلية وغرف العمليات المركزية بديوان عام المحافظة.