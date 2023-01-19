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ارتفعت نسب تعاطي الفتيات للمخدرات في السودان لنسب تكاد تقارب الشباب، لكن إقبالهن على مراكز تأهيل المدمنين أقل بكثير، بينما ترصد العيادات النفسية إدمان البنات بواقع 5 أضعاف الشباب.

وينعدم تنويم فتيات المخدرات في مراكز التأهيل العامة والخاصة لتعنت الأسر التي تهاب وصمة العار وتخاف تأثرهن بسيرة الإدمان ما يتنافى مع قيم المجتمع.

وأطلقت السلطات السودانية خلال يناير 2023 حملة واسعة لمكافحة المخدرات بكل أنواعها كما أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ "إلحق ولدك" لتوعية الأسر بخطورة وزحف مخدر "الأيس" الذي يوصف بأنه الأخطر من نوعه ويصل تأثيره حد الموت.

وكشفت تقارير رسمية لعام 2021، عن دخول 13 ألف حالة تعاطي للمخدرات إلى مراكز معالجة الإدمان، ورصدت الإحصاءات أن أعمار المترددين على المراكز تتراوح بين 14 – 24 سنة.

وأثبتت فحوصات طبية تعاطي الفتيات لمخدري "الترامادول" و"البنقو" بينما القليل منهن يلجأن لـ"الآيس".

وتعمد المراكز التأهيلية عند بداية العلاج فحص 10 أنواع من المخدرات وتحديد فترة التداوي حسب كمية المادة الكيمائية في الجسم.

وقال موقع "سودان تربيون" إن ظاهرة التعاطي باتت لدى الطبقة الميسورة نوعا من "البريستيج" وأن المتعاطيات في هذه الحالة من البالغات أربعين عاما كجزء من طقوس جلسات القهوة المصحوبة بالتدخين.