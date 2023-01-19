 كأس موسم الرياض.. رونالدو يسجل أول أهدافه في السعودية أمام باريس سان جيرمان - بوابة الشروق
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كأس موسم الرياض.. رونالدو يسجل أول أهدافه في السعودية أمام باريس سان جيرمان

محمد جلال
نشر في: الخميس 19 يناير 2023 - 8:02 م | آخر تحديث: الخميس 19 يناير 2023 - 8:03 م

سجل كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، أولى أهدافه في السعودية وذلك أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، في اللقاء المقام على ملعب الدرة ضمن منافسات كأس موسم الرياض.

وجاء هدف رونالدو في الدقيقة الـ35 من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء، تحصل عليها بنفسه بعد تدخل قوي من حارس باريس سان جيرمان ضده.

قبل ان يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 51 ليخرج فريقه متعادلا بهدفين لمثلهما.

ويحضر باريس سان جيرمان، أحد أبرز أندية أوروبا في العقد الأخير بكامل نجومه، يتقدمهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرازيلي نيمار، والفرنسي كيليان مبابي.


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