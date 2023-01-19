الداخلية الفرنسية: أكثر من مليون شخص في المظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن أكثر من مليون شخص في جميع أنحاء البلاد شاركوا اليوم الخميس في المظاهرات التي انطلقت ضد مشروع حكومي يهدف لإصلاح نظام التقاعد.



وذكرت ذلك قناةBFMTV نقلا عن وزارة الداخلية، في حين تحدثت الأرقام الرسمية عن نزول 80 ألف شخص إلى شوارع العاصمة باريس.



بدورها، ذكرت إحدى النقابات العمالية الفرنسية أن عدد المتظاهرين تجاوز المليونين، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.



الجدير بالذكر أن عناصر الشرطة الفرنسية استخدموا في وقت سابق الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين في باريس.



ويعارض غالبية الفرنسيين الإصلاحات الجديدة التي يعتزم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، فرضها على نظام التقاعد، والرواتب في فرنسا.



وأظهر استطلاع للرأي أجرته شركة Elabe الفرنسية قبل أيام، أن أكثر من 60% من الفرنسيين يؤيدون الاحتجاجات التي تخطط لها النقابات العمالية الفرنسية، احتجاجا على الإصلاحات التي يعتزم ماكرون إدخالها على الرواتب، والتي سيتم بموجبها رفع سن التقاعد حتى الـ 64 عاما، وأن 46% سيشاركون في الاحتجاجات خلال الأسابيع المقبلة.