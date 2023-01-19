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أعلن اتحاد الكرة العراقي، عصر اليوم الخميس، إقامة نهائي كـأس الخليج العربي في موعده المحدد بعد تردد الأنباء عن تأجيل المباراة بسبب سقوط قتلى وجرحى من جمهور البلدين.

وتقام المباراة النهائية بين عمان والعراق مساء اليوم الخميس في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب البصرة على استاد جذع النخلة بمدينة البصرة العراقية.

وانتشرت بعض الأخبار صباح اليوم الخميس عن وقوع حالة وفاة وإصابات بين الجماهير التي ترغب في حضور المباراة، بسبب التدافع القوي بينهم.

واستقرت اللجنة المنظمة للبطولة مع اتحاد الكرة العراقي ومحافظ البصرة على إقامة المباراة في موعدها المحدد، بعد سيطرة القوات الأمنية على الأوضاع.

ويعتبر المنتخب الكويتى يعتبر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات التتويج بلقب البطولة، برصيد 10 مرات.

ويحتل المنتخب القطرى الملقب بـ"العنابى" المركز الثانى فى قائمة الأكثر تتويجا بلقب كأس الخليج العربى، بحصوله على اللقب ثلاث مرات متساويا مع منتخبى السعودية والعراق.