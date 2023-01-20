وفاة الكوميدي السعودي عزيز الأحمد عن عمر 27 عاما بعد معاناته من حالة هرمونية أثرت على نموه البدني

أعلنت وسائل إعلامية ومصادر سعودية، مساء اليوم الخميس، وفاة الكوميدي السعودي عزيز الأحمد، عن عمر 27 عاما.



وتفاعل الكثير من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مع وفاة عزيز الاحمد الكوميدي السعودي، داعين له بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



وبشأن سبب وفاة عزيز الأحمد، المعروف عبر موقع التواصل "سناب شات"، أفاد مغردون ومصادر صحفية، بأنه توفي في دبي؛ إثر المرض الذي لاحقه طيلة السنوات الماضية، حيث عانى من حالة هرمونية أثرت على نموه البدني، ويعاني من هذا المرض منذ ولادته، وفارق على إثره الحياة اليوم الخميس.



عزيز الأحمد (من قصار القامة)، أبو زحلو الكوميدي، هو شاب سعودي ولد في العاصمة السعودية الرياض في العام 1995، أي يبلغ من العمر قرابة الـ27 عاماً، وهو من الشخصيات المشهورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وناشط اجتماعي.



ونشر عزيز الأحمد، العديد من الفيديوهات الكوميدية على حساباته الشخصية والرسمية عبر يوتيوب وتيك توك؛ ما دفع الآلاف من الأشخاص لمتابعته عبر منصات التواصل الاجتماعي.