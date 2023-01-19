الاتحاد الأوروبي «متخوف» من الشتاء المقبل

يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى شراء كميات إضافية كبيرة من الغاز لتجديد مرافق التخزين تحت الأرض بحلول موسم الشتاء المقبل، لأنها قد لا تحتوي على نفس القدر من الغاز الروسي مثل هذا الشتاء.



وجاء ذلك بحسب ما صرح نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.



وقال المسؤول الأوروبي: "نحن بحاجة إلى مواصلة العمل بشأن قضايا أمن الطاقة. نعم، لدينا مخزون كبير من الغاز هذا الشتاء ويمكننا التأكد من أننا سنجتاز الشتاء الحالي. تم ضخ الكثير من الغاز الروسي إلى منشآت التخزين الخاصة بنا (الأوروبية) لكن هذا لن يحدث في الشتاء المقبل. لذلك لا يزال يتعين علينا البحث عن كميات إضافية كبيرة من الغاز من الموردين الآخرين لفصل الشتاء المقبل".



وذكر المسؤول، أن "الاقتصاد الصيني يستأنف أنشطته على خلفية تخفيف الإجراءات لمكافحة فيروس كورونا، وربما تبحث بكين أيضا عن إمدادات غاز إضافية".



وفي الوقت الراهن مخزونات الوقود الأزرق في الاتحاد الأوروبي عند مستوى مرتفع، عند 80% تقريبا، وكانت المستودعات ممتلئة بنسبة 88% في ديسمبر الماضي، فيما كانت عند مستوى أقل من 50% في بداية العام الماضي.