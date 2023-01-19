كوريا الجنوبية تتسلم أمريكيا للتحقيق معه بشأن جرافيتي على قطارات المترو

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تم تسليم رجل أمريكي، 27 عاما، إلى كوريا الجنوبية بتهمة اقتحام مرائب قطارات مترو الأنفاق في جميع أنحاء البلاد والكتابة بالطلاء على القطارات، حسبما ذكرت الشرطة اليوم الخميس.

ويشتبه في أن الأمريكي اقتحم تسعة مرائب لقطارات مترو الأنفاق في سول وإنتشون ودايجون وست مناطق أخرى مع شريك إيطالي -28 عاما- في سبتمبر وقام بكتابات (جرافيتي) على الواجهات الخارجية للقطارات، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وفي إحدى المرات، ترك الشخصان رسما جداريا يبلغ عرضه مترين على قطار متوقف في إنتشون، وعليه كلمة "وورد" الإنجليزية باللون البرتقالي.

وبناء على شكوى قدمتها الشركة المشغلة لمترو أنفاق إنتشون، تعرفت الشرطة عليهما عبر لقطات كاميرات المراقبة، ووجدت أن الأمريكي غادر إلى فيتنام وطلبت نشرة حمراء من الإنتربول لاعتقاله.

واعتقلته الشرطة المحلية في رومانيا في نوفمبر وتم تسليمه إلى كوريا الجنوبية أمس الأربعاء.